Зумеры перестали мыться, чтобы привлечь противоположный пол

Разбираемся, что такое «феромон-максинг». фото: AI/MAXIMЮное поколение не собирается переставать удивлять общественность, поэтому выкатило новый тренд — феромон-максинг, согласно которому, чтобы заполучить девушку, перед свиданием стоит не мыться и не использовать дезодорант.