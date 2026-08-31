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Зумеры перестали мыться, чтобы привлечь противоположный пол

Зумеры перестали мыться, чтобы привлечь противоположный пол

Разбираемся, что такое «феромон-максинг». фото: AI/MAXIMЮное поколение не собирается переставать удивлять общественность, поэтому выкатило новый тренд — феромон-максинг, согласно которому, чтобы заполучить девушку, перед свиданием стоит не мыться и не использовать дезодорант.

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