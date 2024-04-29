Регулярный подъем по лестнице продлевает жизнь и снижает риск инфаркта

Ученые провели исследования над полумиллионный количеством человек. Подъем по лестнице действительно имеет определенные преимущества для здоровья, согласно исследованию ученых из Университета Восточной Англии и Норфолка.
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