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Евангелиста перешел в «Нью-Джерси» в результате обмена. «Нэшвилл» получил в сделке 2 драфт-пика – 1-го и 2-го раундов

« Нью-Джерси » выменял у « Нэшвилла » форварда Люка Евангелисту , отдав два драфт-пика.  «Предаторс» получат выборы в 1-м и 2-м раунде драфта НХЛ-2028.

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