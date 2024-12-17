Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ФСБ задержала жителя Ялты, передававшего украинской разведке сведения о ВС РФ

ФСБ задержала жителя Ялты, передававшего украинской разведке сведения о ВС РФ

Федеральная служба безопасности РФ задержала молодого жителя Ялты, который передавал украинской спецслужбе сведения о расположении и передвижении военной техники ВС РФ на территории Крымского полуострова.

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