ФСБ задержала жителя Ялты, передававшего украинской разведке сведения о ВС РФ

Федеральная служба безопасности РФ задержала молодого жителя Ялты, который передавал украинской спецслужбе сведения о расположении и передвижении военной техники ВС РФ на территории Крымского полуострова.
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