Ждуны с пропеллером: Российское спецподразделение управляет FPV-дронами ВСУ

Журналисты увидели работу самого секретного подразделения ВС РФ Виталий Орлов Фото: Александр Река/ТАСС В районе Суджи тестируется принципиально новый способ эффективной борьбы с беспилотными летательными аппаратами «самой сильной армии Европы».
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