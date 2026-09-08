Внебиржевые торги этим летом фиксировали рост американской валюты с 71 до почти 87 рублей, что соответствует увеличению на 22%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Дрючба русского ...
- T Кто мог навести б...
- Крах режима Зелен...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым