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Царьград

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Рубль может укрепиться до 82: Минфин втрое сократит интервенции

Рубль может укрепиться до 82: Минфин втрое сократит интервенции

Внебиржевые торги этим летом фиксировали рост американской валюты с 71 до почти 87 рублей, что соответствует увеличению на 22%.

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