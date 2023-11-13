фото: РИА Новости/Павел Бедняков Предлагаем Вашему вниманию ознакомиться с итогами пресс-тура в Мневниковскую пойму на площадку строительства моста через Москву-реку В среду, 8 ноября 2023 года, состоялся пресс-тур в Мневниковскую пойму на площадку строительства моста через Москву-реку в створе улицы Мясищева с участием руководителя Департамента строительства города Москвы Рафика Загрутдинова-о сложностях при строительстве данного моста-о планах на строительство мостов-подробнее о развитии района Хорошево-Мневники-какие объекты образования планируется построить в СЗАО за счет средств бюджета-как идет программа реновации в СЗАОЭто и многое другое в нашем эксклюзивном видеоролике,стенограмме и фотоматериалах.