В Татарстане объявлен режим беспилотной опасности

В Татарстане с 5:52 объявлен режим беспилотной опасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.Всё самое важное - на канале «Татар-информ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Минпромторг Росси...
- Оштрафуют хозяйку...
- СТ В Нурлате осудили...
Зато Крым наш все идет по плану аналогов нет и ващеее мы еще не начинали