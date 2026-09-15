Бердский дачник задушил жену бюстгальтером и попал в СИЗО

Трагедия произошла днем 13 сентября на даче под городом Бердском. По данным регионального СКР 55-летние супруги выпивали и поссорились: « В ходе ссоры муж повалил потерпевшую на диван и с силой сдавил ее шею бюстгальтером, перекрыв доступ воздуха.