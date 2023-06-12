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RV: Стратегически бомбардировщики вышли на пусковой рубеж и наносят удар по Украине

RV: Стратегически бомбардировщики вышли на пусковой рубеж и наносят удар по Украине

Российские стратегически бомбардировщики вышли на пусковой рубеж и наносят удар по целям, расположенным на подконтрольных киевскому режиму территориях.

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