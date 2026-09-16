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Захарова: провокация в Буче была нужна Западу для оправдания срыва переговоров

Захарова: провокация в Буче была нужна Западу для оправдания срыва переговоров

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Провокация в Буче в 2022 году была использованы Западом для оправдания срыва стамбульских переговоров по украинскому урегулированию.

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