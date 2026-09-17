«По улице слона водили»: гигант озадачил прохожих в Дагомысе Краснодарского края

«По улице слона водили»: гигант озадачил прохожих в Дагомысе Краснодарского краяПо улице в Дагомысе в сопровождении людей неспешно шагал самый настоящий индийский слон.
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Сюда индийские слоны приезжают, чтобы переждать жару, и условия для них стараются приблизить к природным: просторная зелёная зона, лес и водоём, сообщили в издании Сарафан23. А таг же обосрать все улицы!