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Живая Кубань

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«По улице слона водили»: гигант озадачил прохожих в Дагомысе Краснодарского края

«По улице слона водили»: гигант озадачил прохожих в Дагомысе Краснодарского края

«По улице слона водили»: гигант озадачил прохожих в Дагомысе Краснодарского краяПо улице в Дагомысе в сопровождении людей неспешно шагал самый настоящий индийский слон.

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Сергей Косторнов

Сюда индийские слоны приезжают, чтобы переждать жару, и условия для них стараются приблизить к природным: просторная зелёная зона, лес и водоём, сообщили в издании Сарафан23.   А  таг же   обосрать   все   улицы!