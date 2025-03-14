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Традиции Хиджры: какой год сейчас и когда начнется новый

Традиции Хиджры: какой год сейчас и когда начнется новый

Традиции Хиджры: какой год сейчас и когда начнется новый Евгения КомароваХиджра или переселение в Медину из Мекки первых мусульман с пророком Мухаммадом стало в исламе точкой, определяющей, какой сейчас год и когда начнется новый.

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