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Крымская газета

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В Крыму проекты Общества «Знание» станут частью летней оздоровительной кампании

В Крыму проекты Общества «Знание» станут частью летней оздоровительной кампании

С 1 июня стартует время летнего отдыха и оздоровления детей и подростков. Ежегодно Российское общество «Знание» активно включается в организацию просветительской программы в рамках летней оздоровительной кампании.

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