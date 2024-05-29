В Крыму проекты Общества «Знание» станут частью летней оздоровительной кампании

С 1 июня стартует время летнего отдыха и оздоровления детей и подростков. Ежегодно Российское общество «Знание» активно включается в организацию просветительской программы в рамках летней оздоровительной кампании.
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