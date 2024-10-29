Кадыров: ВСУ атаковали дроном университет спецназа имени Путина в Гудермесе

Ранним утром в чеченском городе Гудермесе беспилотник атаковал пустующее здание на территории Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина, который курирует сын главы региона Адам Кадыров.
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