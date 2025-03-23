Ирина Дубцова высмеяла Прохора Шаляпина: «Стал мемом»

Альфонс этот Шаляпин, прохиндей и геронтофил. Позорище нашего удивительного шоу-бизнеса, впрочем, в нем масса всяческого непотребства...

ИН

Ирина Некрасова

Альфонс этот Захаренков, прохиндей и геронтофил. Позорище в нашем шоу-бизнесе, впрочем, далеко не единственное. Там уже куда ни глянь - сплошная стыдоба.