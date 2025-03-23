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Ирина Дубцова высмеяла Прохора Шаляпина: «Стал мемом»

Ирина Дубцова высмеяла Прохора Шаляпина: «Стал мемом»

Шоумен Прохор Шаляпин превратился в «мем». Такое мнение выразила певица Ирина Дубцова в беседе с изданием ROCKET MAG.

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Комментарии
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Ирина Некрасова
Альфонс этот Шаляпин, прохиндей и геронтофил. Позорище нашего удивительного шоу-бизнеса, впрочем, в нем масса всяческого непотребства...
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18 час.
ИН
Ирина Некрасова
Альфонс этот Захаренков, прохиндей и геронтофил. Позорище в нашем шоу-бизнесе, впрочем, далеко не единственное. Там уже куда ни глянь - сплошная стыдоба.
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18 час.
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