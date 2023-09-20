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Shot: жители Крыма услышали взрывы

Shot: жители Крыма услышали взрывы

Жители крымского полуострова услышали взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. В материале сказано, что граждане сразу нескольких городов полуострова пожаловались на звуки пролетающих мимо беспилотников, некоторые очевидцы сообщили о взрывах.

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