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Нидерланды впервые проиграли после возвращения ван Гала – Аргентине по пенальти. Было 14 побед и 5 ничьих

Нидерланды впервые проиграли после возвращения ван Гала – Аргентине по пенальти. Было 14 побед и 5 ничьих

Прервалась серия Нидерландов без поражений при Луи ван Гале. Сегодня команда уступила Аргентине (2:2, 3:4 по пенальти) в 1/4 финала ЧМ-2022.

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