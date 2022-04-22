Соболев о критике футбола от других спортсменов: «Пытаются получить хайп. Футболисты никогда никого не оценивают»

Александр Соболев ответил на критику российского футбола от других спортсменов. – Недавно российская фигуристка Елизавета Худайбердиева высказалась по поводу российского футбола: «Смотрела как-то «Локомотив» – «Спартак», и это было очень печально.

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