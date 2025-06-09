Военные РФ и волонтеры помогли жительнице Селидово воссоединиться с семьей

Военнослужащие группировки войск «Центр» помогли волонтерам найти и эвакуировать пожилую жительницу из освобожденного Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР), что позволило ей воссоединиться со своей семьей.
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