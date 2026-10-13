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На 89‑м году жизни умерла фехтовальщица Князева

На 89‑м году жизни умерла фехтовальщица Князева

12 октября на 89‑м году жизни скончалась мастер спорта СССР по фехтованию Людмила Князева. «Всю свою жизнь Людмила Семёновна посвятила фехтованию и оставила в нём заметный след.

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