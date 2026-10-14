Какие бывают альтернативные средства связи: почему в России снова скупают пейджеры и бумажные картыСтатистика продаж последних месяцев выглядит как привет из 90-х, но цифры говорят сами за себя: по информации популярного маркетплейса люди массово возвращаются к аналоговым технологиям.