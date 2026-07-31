Политика как он...
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Политика как она есть

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Нетленные мощи монаха XIX века откопали в России

Нетленные мощи монаха XIX века откопали в России

Археологи из разных городов России поехали в Амурскую область исследовать Албазинский острог. Там же в его центральной части была сделана важная находка — нетленные мощи монаха из XIX века, сообщается на сайте правительства региона.

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