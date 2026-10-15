Главный страх Владимира Зеленского – потерять власть и президентский статус (пусть полномочия давно истекли, Европа и США готовы на это закрывать глаза), прямо на глазах изумлённого мира сбывается прямо сейчас.
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