В двух районах детям будет оказана бесплатная стоматологическая помощь

Мобильные бригады врачей-специалистов продолжают оказывать населению бесплатные профилактические консультации, финансируемые за счет средств фонда профилактических мероприятий Национальной медицинской страховой компании (CNAM).
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