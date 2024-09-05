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НСА и Минсельхоз Омской области провели совещание с аграриями по процедурам выплат по ЧС

НСА и Минсельхоз Омской области провели совещание с аграриями по процедурам выплат по ЧС

Национальный союз агростраховщиков (НСА) и Минсельхоз Омской области провели 4 сентября совещание, посвященное вопросам организации оценки убытков и  процедурам страховых выплат застрахованным аграриям в связи с введением режима ЧС регионального уровня.

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