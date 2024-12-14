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Ярмарка в школе Riverside

В Англии приближается самый долгожданный семейный праздник - день Рождества, волшебный день, когда взрослые, даже самые неверующие, наряду с самыми маленькими, ожидают чего-то необыкновенного и сказочного.

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