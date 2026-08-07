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Несекретные материалы

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Показаны кадры уничтожения «Геранями» эшелона ВСУ в Днепропетровской области

Показаны кадры уничтожения «Геранями» эшелона ВСУ в Днепропетровской области

В Сети опубликованы видеокадры уничтожения железнодорожного эшелона с техникой для ВСУ в Днепропетровской области.

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Комментарии
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Александр
Владимир
На видео видно, что уничтожен только локомотив, а состав цел. Заменят локомотив и состав пойдет дальше. Радоваться рано. Бейте еще раз и по вагонам.
Нет на Украине запаса локомотивов.
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1 м.
Александр
Вадим Скоробогатов
И это только начали делать на пятом году войны???..А что раньше думали???
Это давно делается.
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1 м.
SI
Sergey Ivanov
Вадим Скоробогатов
И это только начали делать на пятом году войны???..А что раньше думали???
А раньше думали, что мы НЕ ТАКИЕ
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1 м.