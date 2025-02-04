УНИАН: Украина утратила большую долю редкоземельных металлов

Украина лишилась значительной доли редкоземельных металлов, большая часть из них теперь находится на неподконтрольных Киеву территориях — более 70% запасов приходится на ДНР и ЛНР, а также Днепропетровскую область, пишет украинское информагентство УНИАН со ссылкой на данные Forbes, согласно которым на апрель 2023 года общая стоимость полезных ископаемых страны оценивалась примерно в 15 трлн долларов.