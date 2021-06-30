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«Роскосмос» рассекретил переговоры погибшего экипажа корабля «Союз-11»

«Роскосмос» рассекретил переговоры погибшего экипажа корабля «Союз-11»

«Роскосмос» в среду, 30 июня, в день 50-летия гибели экипажа космического корабля «Союз-11» на своем сайте опубликовал расшифровки переговоров Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева с измерительным пунктом перед запуском.

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