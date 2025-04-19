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Стервятники

Стервятники

На руках вороватых курских чиновников и ушлых бизнесменов — кровь мирных жителей    Все мы помним, какой шок вызвало в России неожиданное вторжение боевиков ВСУ в Курскую область, где они начали беспощадно разрушать дома, убивать, грабить и насиловать местное население.

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