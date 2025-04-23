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Шесть агропредприятий Новосибирской области решили заморозить цены

Шесть агропредприятий Новосибирской области решили заморозить цены

Мораторий на заморозку цен будет действовать до 30 июня 2025 года.В Новосибирской области шесть сельскохозяйственных предприятий присоединились к соглашению, которое было подписано с региональным министерством сельского хозяйства.

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