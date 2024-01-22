Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: ВС РФ уничтожили профессиональных французских военных

17 января бойцы ВС РФ нанесли удар по зданию с французскими наемниками в Харькове.Газета.Ru "Предполагаю, что убитые в Харькове наемники были бывшими членами французского Иностранного легиона, а значит, обладали опытом и боевыми навыками", - отметил эксперт.