РСА подготовил концепцию реформирования натурального возмещения в ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) подготовил концепцию изменений и проводит консультации по вопросу реформирования системы натуральной формы возмещения по ОСАГО, сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.
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