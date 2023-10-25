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Царьград

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Евросоюз не готов передать Украине обещанный транш: Киев начал уговоры

Евросоюз не готов передать Украине обещанный транш: Киев начал уговоры

Евросоюз готов передать Украине лишь половину от обещанной на 2024-й год суммы финансирования. По словам замминистра экономики по вопросам цифрового развития Украины Алексея Соболева, Киев уже пытается переубедить европейцев.

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