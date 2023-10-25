Евросоюз не готов передать Украине обещанный транш: Киев начал уговоры

Евросоюз готов передать Украине лишь половину от обещанной на 2024-й год суммы финансирования. По словам замминистра экономики по вопросам цифрового развития Украины Алексея Соболева, Киев уже пытается переубедить европейцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии