Смоленская область отмечает 285-летие великого Григория Потемкина

Памятную дату, 285-летие со дня рождения Григория Александровича Потемкина, легендарного государственного деятеля и патриота России отмечает 24 сентября Смоленская область, 24 сентября сообщает Readovka67.
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