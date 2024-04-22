Артиллерист назвал склады боеприпасов среди основных целей в Харьковской области

Склады с боеприпасами и пункты временной дислокации военнослужащих украинских войск являются основными целями в Харьковской области республики для артиллеристов группировки войск прикрытия границы Вооруженных сил России.
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