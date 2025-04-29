От школы до производства

«Гидроприбор» создает систему подготовки инженеров будущего. Сегодня в России на базе вузов функционируют 50 передовых инженерных школ, объединяющих усилия высокотехнологичных компаний и индустриальных лидеров.
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