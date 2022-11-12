Проведем черту бедности по-американски. Оценим «бедную» Америку: сколько в штатах получателей бесплатной еды, кто имеет на нее право, и посчитаем, при каком доходе нам, россиянам, могли бы выдавать деньги на питание в качестве социальной помощи.