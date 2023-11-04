Американцы посетили РУ БН-350 ТОО «МАЭК» в Актау

Представители американских компаний NAC International и ТОО «Tor Altai Nuclear Consulting» прибыли на совещание с участием специалистов НАК «Казатомпром», в ходе котором обсудили текущий статус работ на РУ БН-350 и предложенную NAC International концепцию сотрудничества по подходу к выводу из эксплуатации реакторной установки.