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Американцы посетили РУ БН-350 ТОО «МАЭК» в Актау

Американцы посетили РУ БН-350 ТОО «МАЭК» в Актау

Представители американских компаний NAC International и ТОО «Tor Altai Nuclear Consulting» прибыли на совещание с участием специалистов НАК «Казатомпром», в ходе котором обсудили текущий статус работ на РУ БН-350 и предложенную NAC International концепцию сотрудничества по подходу к выводу из эксплуатации реакторной установки.

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