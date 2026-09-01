Сборная России по ватерполо 4x4 победила Грецию на чемпионате мира

Женская сборная России по водному поло в формате 4x4 одержала уверенную победу над сборной Греции в матче группового этапа чемпионата мира.
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