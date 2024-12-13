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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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О′Ши про Роналду: «Венгер и «Арсенал» хотели его и считали, что почти договорились. Но в матче со «Спортингом» «МЮ» увидел, на что Криштиану способен. Он был нужен нам»

«Арсен Венгер и «Арсенал» проявляли большой интерес к нему, они действительно считали, что почти договорились.

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