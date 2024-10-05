Требуют эксгумации жертв Волынской резни – Польша выступает за перезахоронение Евгения КомароваКиев принял решение о начале поисков жертв Волынской резни, что стало значимым шагом в отношениях с Польшей и частью стремлений Украины к интеграции в Евросоюз.