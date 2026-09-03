ВС России уничтожили пункт дроноводов ВСУ вблизи Запорожья

Российские военные нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации подразделения беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ Запорожской области.
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