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ВС России уничтожили пункт дроноводов ВСУ вблизи Запорожья

ВС России уничтожили пункт дроноводов ВСУ вблизи Запорожья

Российские военные нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации подразделения беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ Запорожской области.

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