Reuters: командующий спецназом "Кудс" перестал выходить на связь после ударов по Бейруту

Командующий спецназом "Аль-Кудс" при иранском Корпусе стражей исламской революции Исмаил Каани, отправившийся в Ливан после убийства лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы в прошлом месяце в результате израильского авиаудара, перестал выходить на связь с момента ударов по Бейруту в конце прошлой недели.