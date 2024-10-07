Reuters: командующий спецназом "Кудс" перестал выходить на связь после ударов по Бейруту

Командующий спецназом "Аль-Кудс" при иранском Корпусе стражей исламской революции Исмаил Каани, отправившийся в Ливан после убийства лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы в прошлом месяце в результате израильского авиаудара, перестал выходить на связь с момента ударов по Бейруту в конце прошлой недели.
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