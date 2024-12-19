Генсек НАТО: в будущем мы будем не только поставлять оружие Киеву, но и закупать украинское оружие На фоне возможного изменения политического вектора в США по отношению к Украине после прихода к власти администрации Трампа, в Европе пытаются найти способы поддержки Киева, которые позволят нивелировать сокращение американской помощи.