Генсек НАТО: в будущем мы будем не только поставлять оружие Киеву

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Комментарии
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Александр Терехов
Надо чтобы зеленому и его шобле прилетело по полной. О1000чертел этот ублюдок уже.
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