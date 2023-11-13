Правительство России внедряет предлагает питаться сосисками из личинок насекомых

В перечень сельхозпродукции будут внесены продукты из черной львинки и ее личинок.В перечень сельскохозяйственной продукции внесены новые продукты, включая жиры, пюре и муку, полученные из мухи черной львинки и ее личинок.
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