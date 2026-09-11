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Нефть выше сотки — очевидные плюсы и скрытые угрозы

Нефть выше сотки — очевидные плюсы и скрытые угрозы

Несмотря на ожидаемую пятничную «коррекцию», биржевые цены на нефть так и не вернулись к отметкам ниже $100 за бочку.

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