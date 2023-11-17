В Красноярском крае общественники к 100-летнему юбилею службы участковых уполномоченных полиции организовали для школьников экскурсию

По инициативе Общественного совета при МО МВД России «Канский» учащиеся школы № 21 стали гостями на участковом пункте полиции имени Героя Советского союза, милиционера-фронтовика Ивана Георгиевича Степанова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии