Вна потребовали компенсацию за "Турецкий поток"

Украина должна вести переговоры с Евросоюзом о "компенсации" убытков из-за "Турецкого потока" и потери "южного" газового транзита, об этом заявила в своей статье для "Укринформа" директор киевского Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Оксана Ищук.