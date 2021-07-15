Театр абсурда

7 712 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Новопашина
    Считаю, что они просто попутали госдуму с многочисленными шоу-программами ТВ, где они неустанно участвуют. А может, д...Сергей Зверев, За...
  • Vladimir Lioubimcev
    Спасибо испанским болельщикам за объективную оценку того, что творится на Украине. Уважаю!!В Испании отовсюд...
  • Александр Кондаков
    ниуто не отменял право сильного, ни Бог, ни Царь, ни Народ, а ЕС это пока сила и зачем РФ с ней бодаться, как кошке ...Почему ЕСПЧ прав,...

Вна потребовали компенсацию за "Турецкий поток"

Вна потребовали компенсацию за "Турецкий поток"

 Украина должна вести переговоры с Евросоюзом о "компенсации" убытков из-за "Турецкого потока" и потери "южного" газового транзита, об этом заявила в своей статье для "Укринформа" директор киевского Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Оксана Ищук.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх